POL-ME: Drei Autos nicht mehr fahrbereit: hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - 2603030

Wülfrath (ots)

In Wülfrath sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (5. März 2026) gleich drei Autos derart beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Folgendes war geschehen:

Gegen 7:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Wülfrather mit seinem VW Caddy über die Mettmanner Straße in Richtung Wülfrath. Hierbei geriet er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er ungebremst frontal in den Ford S-Max einer 47-jährigen Wülfratherin stieß, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Caddy zudem noch in einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes geschleudert.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand schwerer verletzt. Die 47-Jährige erlitt jedoch einen Schock und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer selbst verblieb unverletzt.

Allerdings entstand an allen beteiligten Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. An dem Caddy und dem S-Max entstand nach ersten Einschätzungen gar ein Totalschaden - beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch der Mercedes wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, blieb aber vorerst vor Ort. Wie hoch der entstandene Sachschaden genau ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen - er muss sich nach ersten polizeilichen Schätzungen aber auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

