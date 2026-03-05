POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603031

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 4. März 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 20:50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Finkenweg in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

