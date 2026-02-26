POL-HA: Hagenerin übersieht anderes Auto bei Fahrstreifenwechsel
Hagen-Altenhagen (ots)
Auf der Eckeseyer Straße kam es am Mittwoch (25.02.) zu einem Autounfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Um 16.10 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Skoda in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Sie befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wollte nach eigenen Angaben nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Neben der Hagenerin fuhr zu dieser Zeit eine 34-Jährige mit ihrem Dacia. Die Skoda-Fahrerin übersah das Fahrzeug links neben ihr aus unbekannter Ursache. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Fahrerin des Dacia und ihre 11-jährige Beifahrerin. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, sie wollten bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der Dacia wurde aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt. (arn)
