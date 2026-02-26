Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb schubst Detektiv und flüchtet

Hagen-Vorhalle (ots)

In einem Supermarkt in der Ophauser Straße versuchte ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch (25.02.2026) um etwa 13.45 Uhr, mehrere Flaschen Wodka zu entwenden. Der Mann verstaute die Flaschen sowie weitere Ware in seinem Trolley. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet. Als er den Mann auf den Diebstahl ansprach, schubste er den Detektiv und versuchte, ihn mit dem Trolley zu schlagen. Er verfehlte den 68-Jährigen und er blieb unverletzt. Der Dieb flüchtete anschließend aus dem Geschäft in Richtung Weststraße.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 2,10 Meter groß, dunkle Hautfarbe, schwarze und kurze Haare, ohne Bart, bekleidet mit einer braunen Jacke und Turnschuhen. Er hatte einen grauen Trolley sowie einen Rucksack dabei und sprach Englisch.

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte telefonisch unter 02331 986 2066. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell