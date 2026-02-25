PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen an der Bahnhofshinterfahrung - 44-jähriger Autofahrer mit 95 km/h unterwegs

Hagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen führten am Dienstag (24.02.2026) Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Bahnhofshinterfahrung durch. Sie stellten insgesamt 14 Verstöße fest und ahndeten diese. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 95 km/h in die Messstelle. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle sagte er den Beamten, dass er seinem Sohn den Sound der Auspuffanlage habe vorführen wollen. Durch diese Aktion werden auf den 44-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zukommen. Nach den Geschwindigkeitskontrollen überprüften die Polizisten noch das Fahrverhalten an roten Ampeln, an denen ein Grünpfeil angebracht ist. In einem Zeitraum von 1,5 Stunden erkannten sie dabei sieben Verstöße und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. An dieser Stelle weist die Polizei Hagen darauf hin, dass das Fahrzeug bei Rotlicht zeigender Ampel mit angebrachtem Grünpfeil zunächst an der Haltlinie zu stoppen ist. Ein Abbremsen und Reduzieren der Geschwindigkeit reicht nicht aus. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

