Polizei Hagen

POL-HA: Frau bedroht Nachbarin und greift Einsatzkräfte an

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.02.2026) um etwa 17 Uhr klingelte eine 46-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, das sich an der Pappelstraße befindet, bei ihrer Nachbarin. Eine 49-jährige Angehörige der Nachbarin öffnete die Tür. Die 46-Jährige schrie sie an und forderte sie auf, auf die Knie zu gehen. Zudem hielt die Nachbarin dabei zwei Küchenmesser in den Händen. Die Angehörige schloss die Tür und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte begaben sich zu der Wohnung der 46-Jährigen, in die sie sich derweil zurückgezogen hatte. Daraufhin trat die Frau aus der Wohnung und versuchte, die Beamten anzugreifen. Die zuvor erwähnten Messer befanden sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Wohnung.

Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens fixierten die Einsatzkräfte sie und legten ihr Handschellen an. Trotz dessen versuchte die 46-Jährige, die Polizisten zu treten und schrie herum. Da sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zogen sie das städtische Ordnungsamt hinzu. Rettungskräfte brachten die 46-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung. (rst)

