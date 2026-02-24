PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst im Einsatz: Kontrollen für Ihre Sicherheit

Hagen (ots)

Die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes postierten sich zwecks Kontrollen am Montagmorgen (23.02.2026) an der Dortmunder Straße in Höhe der Posener Straße. Hierbei überprüften die Beamten das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmenden am Stoppschild. Um 7.50 Uhr hielten sie den Fahrer eines Firmenfahrzeugs an und kontrollierten ihn. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 34-Jährigen wurden die Polizisten auf die glasigen Augen des Mannes aufmerksam. Weiterhin wirkte der Fahrer bei der Befragung nach konsumierten Drogen sichtlich nervös. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und bestätigte den Verdacht der Einsatzkräfte. Weiterführend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Mittags verlagerten die Verkehrspolizisten zur Wehringhauser Straße. Dort hielten sie einen Ford Transit an, da dessen Fahrer sein Handy "am Steuer" nutzte. Bei der weiteren Überprüfung konnten die Beamten mittels einer Datenabfrage feststellen, dass der Ford nicht versichert war. Der 19-jährige Fahrer sowie der Halter des Fahrzeugs erhielten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Beamten mussten dem 19-Jährigen die Weiterfahrt untersagen, stellten die Zulassungsbescheinigung sicher und entsiegelten die Kennzeichen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

