POL-HA: Aggressiver Jugendlicher leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten leicht

Hagen-Mitte (ots)

Zwei streitende Jugendliche lösten am Montag (23.02.2026) gegen 16 Uhr einen Polizeieinsatz in der Innenstadt aus. Ein 15- und ein 17-Jähriger schlugen innerhalb der Volme Galerie aufeinander ein. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich der 15-Jährige und begab sich in einen Bus.

Auf Höhe der Sparkasse hielten die alarmierten Polizeibeamten den Bus an, identifizierten darin den Jugendlichen und forderten ihn auf, den Bus zu verlassen. Der 15-Jährige machte einen sehr aggressiven Eindruck und wurde von den Einsatzkräften widerwillig in Richtung Streifenwagen begleitet. Dabei riss sich der Junge plötzlich los und lief über die Körnerstraße in Richtung Bahnhofstraße. Einem der eingesetzten Polizisten gelang es, den flüchtigen Jungen an der Karl-Marx-Straße zu stellen. Der Junge leistete jedoch erheblichen Widerstand, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizisten. Sie legten dem 15-Jährigen Handschellen an und brachten ihn zur Polizeiwache. Dort wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben. Die Einsatzkräfte fertigten mehrere Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung. Der verletzte Polizeibeamte verblieb dienstfähig. (rst)

