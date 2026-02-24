Polizei Hagen

POL-HA: Missbrauch von Notrufen: 29-Jähriger muss ins Gewahrsam

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Dienstag (24.02.2026) wählte ein 29-Jähriger mehrfach den Notruf und gab an, dass sich Einbrecher in seine Wohnung begeben würden. Polizeibeamte machten sich auf den Weg zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinhausstraße. In der Zwischenzeit rief der Mann erneut mehrfach in der Leitstelle der Polizei an. An der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf den 29-Jährigen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Jedoch befanden sich keine weiteren Personen vor Ort, auch Hinweise auf einen Einbruch ergaben sich nicht. Die Einsatzkräfte erklärten dem Mann eindringlich, dass der Notruf lediglich für Notfälle gewählt werden darf. Wenig später alarmierte er die Polizei erneut. Zur Verhinderung weiterer missbräuchlicher Anrufe nahmen ihn die Polizisten bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam. (rst)

