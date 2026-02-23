Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt Cannabisplantage und Waffen in Wohnung eines 30-Jährigen fest

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte wurden am Sonntagnachmittag (22.02.2026) zu einem Einsatz in ein Mehrfamilienhaus in der Lützowstraße gerufen. Dort erhielten die Beamten den Hinweis, dass ein 30-jähriger Bewohner eine illegale Cannabisplantage in seiner Wohnung bewirtschaften würde. Die Beamten erwirkten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einen Durchsuchungsbeschluss und begaben sich zu der betroffenen Wohnung. Der Bewohner öffnete erst nach mehrmaliger Aufforderung die Tür und versuchte, sie bei Erblicken der Polizisten wieder abrupt zu schließen. Die Beamten hinderten den Mann daran und zogen ihn aus der Wohnung, dabei ließ er ein Messer aus der Hand fallen. Nachdem der Mann fixiert wurde, begaben sich Einsatzkräfte in die Wohnung. Dort stellten sie eine Cannabisplantage fest. Zudem fanden sie bereits geerntetes Cannabis sowie weitere Betäubungsmittel. Auch Waffen, darunter Messer, Gaspistolen und Anscheinswaffen sowie Geräte zur Züchtung der Pflanzen befanden sich in den Wohnräumen und wurden allesamt beschlagnahmt. Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat das Ermittlungsverfahren übernommen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell