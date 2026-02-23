Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten nehmen Hagener nach sexueller Belästigung und Körperverletzung in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Sonntagmittag (22.02.) wählte eine Hagenerin den Notruf der Polizei, nachdem sie durch einen ihr unbekannten Mann sexuell belästigt wurde. Die 23-Jährige schilderte Polizisten, dass sie durch die Bahnhofstraße gelaufen war, als ihr der Mann zwischen der Grabenstraße und der Hindenburgstraße plötzlich von hinten mehrfach das Gesäß tätschelte. Der Unbekannte habe nichts zu ihr gesagt und sei weiter in Richtung des Bahnhofs gegangen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten Polizisten den Mann identifizieren. Der polizeibekannte 28-Jährige wurde schließlich im Bereich des Volksparks angetroffen. Ein Fluchtversuch konnte durch die Einsatzkräfte unterbunden werden. Angaben zum Sachverhalt wollte der Mann nicht machen. Ein Zeuge berichtete den Beamten jedoch, dass der Hagener zuvor eine Person in der Bahnhofstraße geschlagen habe. Der leicht verletzte 56-Jährige wurde ebenfalls angetroffen. Er berichtete, an einem Parkautomaten gestanden zu haben, als er unvermittelt mit der Faust in das Gesicht, gegen den Rücken und den Arm geschlagen worden sei. Danach sei der Hagener einfach weitergelaufen. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Hagener wurde in Gewahrsam genommen und später auf eigenen Wunsch einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Er erhielt Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung zum Nachteil der jungen Hagenerin und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (arn)

