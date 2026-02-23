Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer schläft an roter Ampel ein - Drogenvortest schlägt an

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer schlief am Sonntagmorgen (22.02.2026) in Altenhagen am Steuer seines Autos vor einer roten Ampel ein. Eine Zeugin rief die Polizei gegen 06.20 Uhr zur Kreuzung Boeler Straße / Alexanderstraße. An einer der Ampeln stand ein Opel mit laufendem Motor. Die Beamten erkannten, dass der Fahrer schlief. Sie weckten den 25-Jährigen und kontrollierten ihn. Dabei schlug ein Drogenvortest an. Auf der Wache musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des Hageners. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell