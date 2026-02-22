Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Autofahrer dank aufmerksamer Zeugin gestoppt

Hagen (ots)

Am frühen Samstagabend hat eine aufmerksame Autofahrerin in Hagen dabei geholfen, einen mutmaßlich stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.

Eine 28jährige Hagenerin war mit ihrem Pkw auf dem Heimweg nach Hagen-Dahl, als sie vor sich einen schwarzen BMW bemerkte, der offensichtlich unsicher geführt wurde. Das Fahrzeug fuhr ohne erkennbaren Grund teils sehr langsam, geriet wiederholt auf die Gegenfahrbahn und wurde in deutlichen Schlangenlinien geführt.

In Rummenohl stellte der BMW-Fahrer sein Auto schließlich ab, blieb jedoch im Fahrzeug sitzen. Die Zeugin informierte daraufhin umgehend die Polizei. Einsatzkräfte trafen den 42jährigen, in Rummenohl wohnenden Mann noch sitzend in seinem Wagen an.

Bereits bei der ersten Ansprache zeigte sich deutlich, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war: Er konnte sich kaum auf den Beinen halten, schwankte stark beim Gehen und wirkte in seiner Auffassungsgabe deutlich verlangsamt und eingeschränkt.

Ein Atemalkoholtest um 18:40 Uhr ergab etwa 2 Promille und bestätigte damit den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Dem Mann wurden anschließend in der Polizeiwache von einem Arzt zwei Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (tr)

