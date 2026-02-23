Polizei Hagen

POL-HA: Wendemanöver und Rotlichtverstoß führen zu Unfall

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (22.02.) fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Peugeot auf der Heinitzstraße in Richtung Innenstadt. Gegen 14.50 Uhr wollte die Frau nach links auf den Märkischen Ring abbiegen. Auf Höhe der dortigen Ampel bemerkte sie jedoch, dass sie in die falsche Richtung fuhr. Als sie auf der Fahrbahn wendet, um wieder in die Heinitzstraße in Fahrtrichtung Saarlandstraße zu gelangen, stieß sie mit einem Skoda zusammen. Der 37-jährige Fahrer des Autos wollte links auf den Märkischen Ring abbiegen, als die Frau aus Sonsbeck das Wendemanöver einleitete. Ein Zeuge, der sich hinter dem Skoda-Fahrer befand, gab an, dass der Hagener jedoch über Rot gefahren sei. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell