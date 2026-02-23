POL-HA: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden beim Überholen

Polizei Hagen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In Hohenlimburg verursachte eine 36-Jährige am Sonntag (22.02.2026) einen Verkehrsunfall, als sie ein vor ihr befindliches Auto überholen wollte. Die Dortmunderin fuhr mit ihrem Peugeot 208 um 6.30 Uhr auf der Iserlohner Straße in Richtung Esserstraße. Vor ihr befand sich ein Fiat Alfa Romeo. Auf Höhe der Einmündung zum Burgweg beabsichtigte die 36-Jährige, trotz durchgezogener Linie den Fiat zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt setzte der Fahrer jedoch den Blinker und scherte nach links, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Als die Beamten vor Ort zur Unfallaufnahme erschienen, gab die 36-Jährige an, dass sie sich durch die geringe Geschwindigkeit des Fiat provoziert gefühlt habe und daher überholen wollte.

Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes und der daraus resultierenden Schäden musste ihr Peugeot abgeschleppt werden. Auch der Fiat wurde erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurden weder die Frau noch der 34-jährige Fiat-Fahrer verletzt. (rst)

