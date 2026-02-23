PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden beim Überholen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In Hohenlimburg verursachte eine 36-Jährige am Sonntag (22.02.2026) einen Verkehrsunfall, als sie ein vor ihr befindliches Auto überholen wollte. Die Dortmunderin fuhr mit ihrem Peugeot 208 um 6.30 Uhr auf der Iserlohner Straße in Richtung Esserstraße. Vor ihr befand sich ein Fiat Alfa Romeo. Auf Höhe der Einmündung zum Burgweg beabsichtigte die 36-Jährige, trotz durchgezogener Linie den Fiat zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt setzte der Fahrer jedoch den Blinker und scherte nach links, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Als die Beamten vor Ort zur Unfallaufnahme erschienen, gab die 36-Jährige an, dass sie sich durch die geringe Geschwindigkeit des Fiat provoziert gefühlt habe und daher überholen wollte.

Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes und der daraus resultierenden Schäden musste ihr Peugeot abgeschleppt werden. Auch der Fiat wurde erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurden weder die Frau noch der 34-jährige Fiat-Fahrer verletzt. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 08:48

    POL-HA: Wendemanöver und Rotlichtverstoß führen zu Unfall

    Hagen-Mitte (ots) - Am Sonntag (22.02.) fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Peugeot auf der Heinitzstraße in Richtung Innenstadt. Gegen 14.50 Uhr wollte die Frau nach links auf den Märkischen Ring abbiegen. Auf Höhe der dortigen Ampel bemerkte sie jedoch, dass sie in die falsche Richtung fuhr. Als sie auf der Fahrbahn wendet, um wieder in die Heinitzstraße in Fahrtrichtung Saarlandstraße zu gelangen, stieß sie mit ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:16

    POL-HA: Autofahrer schläft an roter Ampel ein - Drogenvortest schlägt an

    Hagen-Altenhagen (ots) - Ein 25-jähriger Autofahrer schlief am Sonntagmorgen (22.02.2026) in Altenhagen am Steuer seines Autos vor einer roten Ampel ein. Eine Zeugin rief die Polizei gegen 06.20 Uhr zur Kreuzung Boeler Straße / Alexanderstraße. An einer der Ampeln stand ein Opel mit laufendem Motor. Die Beamten erkannten, dass der Fahrer schlief. Sie weckten den ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:54

    POL-HA: Betrunkener Autofahrer dank aufmerksamer Zeugin gestoppt

    Hagen (ots) - Am frühen Samstagabend hat eine aufmerksame Autofahrerin in Hagen dabei geholfen, einen mutmaßlich stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Eine 28jährige Hagenerin war mit ihrem Pkw auf dem Heimweg nach Hagen-Dahl, als sie vor sich einen schwarzen BMW bemerkte, der offensichtlich unsicher geführt wurde. Das Fahrzeug fuhr ohne erkennbaren Grund teils sehr langsam, geriet wiederholt auf die ...

    mehr
