Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach Tötungsdelikt am Remberg - U-Haftbefehl erlassen - Obduktionsergebnis liegt vor

Hagen (ots)

Nachdem eine 35-jährige Frau am Samstagabend (21.02.2026) am Remberg bei einem Messerangriff tödlich verletzt wurde, nahmen Polizeibeamte den 41-jährigen Lebensgefährten des Opfers vorläufig fest. Am Sonntagnachmittag wurde der Tatverdächtige einer Haftrichterin des Amtsgerichtes Hagen vorgeführt. Diese erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags. Am heutigen Montagmorgen wurde der Leichnam der 35-Jährigen obduziert. Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass mehrere Messerstiche in den Oberkörper der Frau todesursächlich waren. Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauern an. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

