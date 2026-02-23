Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach Tötungsdelikt am Remberg - U-Haftbefehl erlassen - Obduktionsergebnis liegt vor

Hagen (ots)

Nachdem eine 35-jährige Frau am Samstagabend (21.02.2026) am Remberg bei einem Messerangriff tödlich verletzt wurde, nahmen Polizeibeamte den 41-jährigen Lebensgefährten des Opfers vorläufig fest. Am Sonntagnachmittag wurde der Tatverdächtige einer Haftrichterin des Amtsgerichtes Hagen vorgeführt. Diese erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags. Am heutigen Montagmorgen wurde der Leichnam der 35-Jährigen obduziert. Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass mehrere Messerstiche in den Oberkörper der Frau todesursächlich waren. Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell