POL-HA: Auf frischer Tat: 34-Jährige trifft auf Einbrecher

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine 34-Jährige verließ am Freitagabend (21.02.2026) gegen 20 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Altenhagener Straße und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 21.45 Uhr fest, dass die Wohnungstür offensteht. Als sie in die Wohnung hineinblickte, sah sie einen Mann, der daraufhin schlagartig die Tür schloss. Daraufhin flüchtete die 34-Jährige zu einer Nachbarin, die richtigerweise umgehend die Polizei verständigte. Die Frauen beobachteten, wie zwei Männer fluchtartig das Treppenhaus verließen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Ob sie etwas entwendeten, ist nach ersten Erkenntnissen unbekannt. Polizeibeamte leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch negativ verlief.

Zu einem der Einbrecher liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einem roten Pullover, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Sturmmaske.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch und den flüchtigen Tätern unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

