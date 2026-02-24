Polizei Hagen

POL-HA: 85-Jährige durchschaut Betrugsversuch

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 85-Jährige erhielt vor wenigen Tagen einen Schockanruf. Der Anrufer erklärte der Seniorin, dass ihre Cousine einen Autounfall verursacht hat, nun im Gefängnis sitzt und ein Geldbetrag als Kaution bezahlt werden muss. Weiterhin fragte der Mann, ob die Frau Zuhause Schmuck besitzt, da dieser als Kaution eingesetzt werden könnte. Die Seniorin aus Eilpe wurde misstrauisch und stellte Nachfragen, auf die jedoch nicht reagiert wurde. Das Gespräch wurde schließlich beendet.

Am Montag (23.02.2025) kam es zu einem weiteren Betrugsversuch. Die Frau beendete das Telefonat, das von einer anonymen Telefonnummer ausging, und verständigte richtigerweise die Polizei. Beamte begaben sich zu der Seniorin und gaben ihr weitere Verhaltenshinweise.

Die Polizei Hagen möchte diesen Vorfall nutzen, um vor verschiedenen Betrugsmaschen der teils professionell agierenden Täter zu warnen:

Lassen Sie sich von unbekannten Anrufern nicht durch Schocknachrichten unter Druck setzen und in die Irre führen. Seien Sie misstrauisch, wenn nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt wird, und geben Sie dahingehend keine Informationen. Beenden Sie solche Telefonate umgehend selbst und informieren Sie Verwandte oder die örtliche Polizei. In diesen Fällen kann auch die bekannte Notrufnummer der Polizei "110" gewählt werden. Wichtig ist, das Telefonat selbst durch Auflegen zu beenden und zum Beispiel die Notrufnummer selbstständig zu wählen, um eine Einflussnahme der Betrüger gänzlich auszuschließen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell