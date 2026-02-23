Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher mithilfe von Polizeihubschrauber und Diensthund Turbo gefasst

Hagen-Altenhagen

Nach einem Einbruch in ein Gemeindehaus in der Rheinstraße konnte die Hagener Polizei mithilfe eines Polizeihubschraubers und Diensthund Turbo einen tatverdächtigen Mann stellen. Am Montag (23.02.) gegen 0:30 Uhr meldete ein Anwohner über den Notruf verdächtige Geräusche und Licht auf dem Gelände. Der Zeuge sah zudem eine dunkel gekleidete, verdächtige Person und wählte die 110.

Einsatzkräfte stellten anschließend eingeschlagene Fenster am Gemeindehaus fest. Ein Büro war durchsucht worden, eine Geldkassette stand geöffnet auf dem Boden. Zudem fanden die Beamten Werkzeuge, die der Täter für den Einbruch genutzt hatte. Auf dem Gelände bemerkten Polizisten dann eine Person, die über einen Zaun stieg und davonrannte. In der Mainstraße sah die Besatzung eines Polizeihubschraubers im weiteren Verlauf einen Mann, der sich versuchte zu verstecken.

Diensthund Turbo konnte den 24-Jährigen ausfindig machen und stellen. Er wurde unverletzt festgenommen. Es ergab sich der dringende Tatverdacht gegen den Mann. Der vorläufig Festgenommene wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Er wird einem Haftrichter vorgeführt. (arn)

