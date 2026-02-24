Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt von Grundstück und kollidiert mit fließendem Verkehr

Hagen-Altenhagen (ots)

Der Unfall ereignete sich am Montag (23.02.2026) auf der Kammannstraße, wo eine 59-jährige Frau mit ihrem Dacia Jogger um circa 12.40 Uhr von einem Grundstück fuhr. Zum selben Zeitpunkt war ein 72-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz E 220d in Richtung Funckestraße unterwegs und kollidierte auf Höhe der Hausnummer 11 mit dem Dacia, der auf die Fahrbahn fuhr. Die 59-Jährige gab während der Unfallaufnahme gegenüber den Einsatzkräften an, dass der Senior die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit entlanggefahren war und er hätte abbremsen können. Zudem klagte sie über leichte Schmerzen. Die beiden Autos wiesen leichte Schäden auf. Den Unfall bearbeitet nun das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (rst)

