PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt von Grundstück und kollidiert mit fließendem Verkehr

Hagen-Altenhagen (ots)

Der Unfall ereignete sich am Montag (23.02.2026) auf der Kammannstraße, wo eine 59-jährige Frau mit ihrem Dacia Jogger um circa 12.40 Uhr von einem Grundstück fuhr. Zum selben Zeitpunkt war ein 72-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz E 220d in Richtung Funckestraße unterwegs und kollidierte auf Höhe der Hausnummer 11 mit dem Dacia, der auf die Fahrbahn fuhr. Die 59-Jährige gab während der Unfallaufnahme gegenüber den Einsatzkräften an, dass der Senior die Straße mit überhöhter Geschwindigkeit entlanggefahren war und er hätte abbremsen können. Zudem klagte sie über leichte Schmerzen. Die beiden Autos wiesen leichte Schäden auf. Den Unfall bearbeitet nun das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 09:13

    POL-HA: Missbrauch von Notrufen: 29-Jähriger muss ins Gewahrsam

    Hagen-Boele (ots) - In der Nacht auf Dienstag (24.02.2026) wählte ein 29-Jähriger mehrfach den Notruf und gab an, dass sich Einbrecher in seine Wohnung begeben würden. Polizeibeamte machten sich auf den Weg zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinhausstraße. In der Zwischenzeit rief der Mann erneut mehrfach in der Leitstelle der Polizei an. An der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf den 29-Jährigen, ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:22

    POL-HA: 85-Jährige durchschaut Betrugsversuch

    Hagen-Eilpe (ots) - Eine 85-Jährige erhielt vor wenigen Tagen einen Schockanruf. Der Anrufer erklärte der Seniorin, dass ihre Cousine einen Autounfall verursacht hat, nun im Gefängnis sitzt und ein Geldbetrag als Kaution bezahlt werden muss. Weiterhin fragte der Mann, ob die Frau Zuhause Schmuck besitzt, da dieser als Kaution eingesetzt werden könnte. Die Seniorin aus Eilpe wurde misstrauisch und stellte Nachfragen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren