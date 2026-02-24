PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 88-Jähriger wird Betrugsopfer und überweist mehrere tausend Euro

Hagen-Mitte (ots)

In der vergangenen Woche wurde ein 88-Jähriger Opfer von Betrügern, die dem Senior eine Gewinnausschüttung versprachen. Im Zuge der Kontaktaufnahme besuchte ihn einer der Betrüger Zuhause, der dem 88-Jährigen das Prozedere erklärte und ihm einen großen Gewinn in Aussicht stellte. Um den Gewinn zu erzielen, wurde der Senior angewiesen, mehrere Überweisungen auf ein englisches Konto zu tätigen. Als eine Angehörige des Seniors von den Überweisungen erfuhr, meldete sie den vermuteten Betrug am Montag (23.02.2026) bei der Polizei. Als Beamte bei dem Senior erschienen und ihn befragten, war er sich weiterhin sicher, dass ihn eine vielversprechende Ausschüttung erwarten würde. Die Angehörige schilderte, dass es in der Vergangenheit bereits zu einem Betrugsversuch kam und sich der 88-Jährige immer wieder mit seinen persönlichen Daten bei Gewinnspielen anmeldet. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

