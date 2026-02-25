Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl eines Pedelecs im Volmepark - Täter lenken 41-jährigen Mann ab

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen am Dienstagnachmittag (24.02.2026) in der Innenstadt das Pedelec eines 41-jährigen Mannes. Der Wittener hielt sich gegen 17.20 Uhr im Volmepark auf und wollte sein Pedelec abholen. Dieses hatte er zuvor dort abgestellt. Nachdem er das Fahrradschloss geöffnet hatte, sprachen ihn mehrere unbekannte Personen auf Spanisch an und fragten ihn nach dem Weg. Als er sich anschließend zu seinem Pedelec zurückdrehte, war dieses weg. Der 41-Jährige ging anschließend zur Polizeiwache in der Innenstadt und brachte den Vorfall zur Anzeige. Die Kripo nimmt Hinweise von Zeugen, die die Situation beobachtet haben, unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

