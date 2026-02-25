Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Wehringhausen - Alkoholtest schlägt bei leicht verletztem Autofahrer an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen wurde am Dienstagmorgen (24.02.2026) ein 68-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der Hagener war gegen 9 Uhr mit seinem Renault aus Richtung der Eugen-Richter-Straße kommend auf der Buscheystraße unterwegs. Wegen einer eingerichteten Baustelle musste er in den Gegenverkehr ausweichen und übersah dabei den entgegenkommenden Mercedes eines 56-jährigen Mannes. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der 68-Jährige leicht verletzte. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,88 Promille bei dem Leichtverletzten an. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Sowohl der Renault als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs übernommen. (sen)

