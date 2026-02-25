PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter Tatverdächtiger tätigt Zahlungen mit gestohlener EC-Karte

Hagen (ots)

Die Polizei sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang unbekannten Mann, der Mitte Juni 2025 den Rucksack einer Frau auf der Hasper Kirmes gestohlen hat und mit der darin befindlichen EC-Karte mehrere Käufe bezahlt hat. Die betroffene Frau hielt sich zwischen 16 und 20 Uhr in dem Festzelt auf dem Ernst-Meister-Platz auf und stellte ihren Rucksack neben sich ab. Gegen 20 Uhr bemerkte sie, dass ihr Rucksack weg war. In diesem befand sich unter anderem ihre Geldbörse. Wenige Tage später stellte sie fest, dass unrechtmäßige Abbuchungen getätigt worden sind. Unter anderem bezahlte der Mann in einem Kiosk, aus dem der Polizei Aufnahmen einer Videoüberwachungskamera vorliegen.

Die Aufnahmen finden Sie im Fahndungsportal unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/195883

Zur Identifizierung des Tatverdächtigen fragt die Polizei: Wer kennt den abgebildeten Mann oder seinen Aufenthaltsort? Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Unterstützung der Ermittlungen beitragen können? Hinweise bitte telefonisch an 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

