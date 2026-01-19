Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: IT-Recruiting-Day "Zukunfts.CODE" der Polizei Niedersachsen voller Erfolg

Hannover (ots)

Mit gut 160 Besuchenden und zahlreichen Gesprächen hatte der IT-Recruiting-Day "Zukunfts.CODE" der Polizei Niedersachsen am Samstag in Hannover seine erfolgreiche Premiere. Die Veranstaltung richtete sich gezielt an IT-Fachkräfte, die ihre Expertise in den Dienst der öffentlichen Sicherheit stellen möchten.

Ziel des IT-Recruiting-Days war es, potenzielle Bewerbende über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von IT-Spezialistinnen und -Spezialisten bei der Polizei Niedersachsen zu informieren. Gleichzeitig hatten Interessenten direkt vor Ort die Möglichkeit, sich in Auswahlgesprächen für ausgeschriebene Stellen zu qualifizieren. Im Fokus standen dabei insbesondere Tätigkeitsfelder wie Cybercrime-Bekämpfung, IT-Forensik, Automotive- IT (AIT), Internet of Things (IOT), digitale Ermittlungsunterstützung, Softwareentwicklung und KI sowie der Betrieb hochverfügbarer IT-Infrastrukturen.

Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, sich in persönlichen Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus allen Behörden der Polizei Niedersachsen über berufliche Perspektiven, Einstiegsmöglichkeiten und konkrete Aufgabenbereiche auszutauschen. Lebendig wurde das Programm durch spannende Impulsvorträge, die z.B. die Bedeutung von IT in der Ermittlung von echten Kapitaldelikten darstellten. Die Besuchenden konnten sich auch einer kniffligen IT-Challenge stellen, an deren Ende eine besondere Überraschung wartete, die zum Thema des Tages passte und eine bleibende Erinnerung hinterlassen sollte.

Der Landespolizeidirektor Bernd Gründel zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung: "Der Erfolg des Zukunfts.CODE IT-Recruiting Day zeigt uns, dass es sich lohnt, neue Wege in der Gewinnung von IT-Fachpersonal zu beschreiten. Die Möglichkeit, mit den Interessentinnen und Interessenten ins direkte Gespräch zu kommen und so für eine Tätigkeit bei der Polizei zu begeistern, ist von unschätzbarem Wert. Das zeigt sich auch an der hohen Anzahl spontaner Bewerbungen während der Veranstaltung."

Die Polizeiakademie Niedersachsen war mit der operativen Umsetzung des IT-Recruiting-Days beauftragt. Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen Carsten Rose ergänzt: "Der heutige IT-Recruiting-Day zeigt, dass die Polizei ein attraktiver und moderner Arbeitgeber auch für IT-Spitzenkräfte ist. Mit ihrer Expertise leisten diese Fachkräfte einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit unserer Gesellschaft, insbesondere im digitalen Raum. Ich freue mich sehr über das große Interesse und die Qualität der Gespräche, die wir heute führen konnten."

Mit dem IT-Recruiting-Day unterstreicht die Polizei Niedersachsen ihren Anspruch, den digitalen Herausforderungen der Zukunft aktiv zu begegnen und qualifizierte Fachkräfte langfristig zu gewinnen. Bereits am Veranstaltungstag erfolgten 20 Direktzusagen zur Einstellung.

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten der Polizei Niedersachsen finden Interessierte unter www.polizei-studium.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell