Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl in Juwelier - die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen

Hagen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe bei der Identifizierung von drei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Diese betraten Mitte Juni 2025 ein Juweliergeschäft an der Freiheitstraße in Hohenlimburg. Dabei lenkte die weibliche Tatverdächtige die Verkäuferin ab und begab sich mit ihr aus dem Geschäft, um etwas im Schaufenster anzusehen.

Währenddessen nahmen die beiden männlichen Tatverdächtigen mehrere unverschlossene Anstecknadeln sowie Uhren an sich und verließen daraufhin das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Die vermeintliche Kundin entfernte sich kurze Zeit später ebenfalls.

Der Polizei liegen Aufnahmen aus dem Juwelier vor, die im Fahndungsportal einzusehen sind: https://polizei.nrw/fahndung/195755

Es wird um Zeugenhinweise gebeten: Wer kann Angaben zu den Personen oder ihren Aufenthaltsorten machen? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit telefonisch unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

