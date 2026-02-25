PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fünf Festnahmen nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hagen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (25.02.2026) nahmen Polizeibeamte fünf Personen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren fest. Die Gruppe hatte gegen 1 Uhr gewaltsam versucht, einen Zigarettenautomaten an der Adresse "Zwischen den Brücken" im Stadtteil Dahl zu öffnen. Dabei wurde die Gruppe von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Die Täter flüchteten kurz darauf mit einem VW Touran in Richtung Ribbertstraße.

Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den VW auf Höhe des Volmeabstiegs antreffen und anhalten. Darin befanden sich fünf Personen, darunter eine Frau, die in Bremerhaven gemeldet sind. In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte mehrere Werkzeuge. Zudem stellten sie fest, dass die Kennzeichen nicht auf den VW, sondern auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren.

Die Beamten nahmen das Quintett vorläufig fest und brachten es ins Polizeigewahrsam. Bei der Durchsuchung der Personen fanden sie zudem einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei stellte das Geld sowie das Fahrzeug mitsamt dem Werkzeug sicher. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, das nun von Ermittlern der Kriminalpolizei bearbeitet wird. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:49

    POL-HA: Frau bedroht Nachbarin und greift Einsatzkräfte an

    Hagen-Boele (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.02.2026) um etwa 17 Uhr klingelte eine 46-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses, das sich an der Pappelstraße befindet, bei ihrer Nachbarin. Eine 49-jährige Angehörige der Nachbarin öffnete die Tür. Die 46-Jährige schrie sie an und forderte sie auf, auf die Knie zu gehen. Zudem hielt die Nachbarin dabei zwei Küchenmesser in den Händen. Die Angehörige schloss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren