Polizei Hagen

POL-HA: Fünf Festnahmen nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hagen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (25.02.2026) nahmen Polizeibeamte fünf Personen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren fest. Die Gruppe hatte gegen 1 Uhr gewaltsam versucht, einen Zigarettenautomaten an der Adresse "Zwischen den Brücken" im Stadtteil Dahl zu öffnen. Dabei wurde die Gruppe von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Die Täter flüchteten kurz darauf mit einem VW Touran in Richtung Ribbertstraße.

Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den VW auf Höhe des Volmeabstiegs antreffen und anhalten. Darin befanden sich fünf Personen, darunter eine Frau, die in Bremerhaven gemeldet sind. In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte mehrere Werkzeuge. Zudem stellten sie fest, dass die Kennzeichen nicht auf den VW, sondern auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren.

Die Beamten nahmen das Quintett vorläufig fest und brachten es ins Polizeigewahrsam. Bei der Durchsuchung der Personen fanden sie zudem einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei stellte das Geld sowie das Fahrzeug mitsamt dem Werkzeug sicher. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, das nun von Ermittlern der Kriminalpolizei bearbeitet wird. (rst)

