POL-ME: Seniorin um Schmuck und Uhren betrogen - 2603037

Monheim am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am gestrigen Donnerstag (5. März 2026) eine 89-Jährige in Monheim-Baumberg um Uhren und Schmuck betrogen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Sie gaben sich der Seniorin gegenüber als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und zeigten ihr einen offensichtlich gefälschten Ausweis. Die beiden Tatverdächtigen gaben an, Steckdosen überprüfen zu müssen. Die 89-Jährige ließ die Männer in ihre Wohnung und ging mit ihnen ins Wohnzimmer. Unter einem Vorwand suchte einer der Männer allein das Badezimmer auf. Als die Unbekannten die Wohnung anschließend verließen, stellte die 89-Jährige fest, dass Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hundert Euro fehlten und alarmierte die Polizei.

Die beiden mutmaßlichen Betrüger kann die Seniorin wie folgt beschreiben:

- circa 20 bis 25 Jahre alt - 1,75 bis 1,80 m groß - schlank - trugen dunkle Kleidung - kurze, dunkelblonde Haare - kurzer Bart - sprachen akzentfrei deutsch

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Tatverdächtigen im Tatzeitraum beobachtet und kann Hinweise zu ihnen geben? Die Polizei in Monheim am Rhein ist jederzeit unter 02173 9594-6350 erreichbar.

Die Polizei nimmt diesen aktuellen Fall noch einmal zum Anlass um vor Betrugsmaschen aller Art zu warnen: Lassen Sie niemals fremde Personen, die unangekündigt vor Ihrer Wohnungstüre stehen in Ihre Wohnung. Auch vermeintlich echt aussehende Firmenausweise können gefälscht sein. Holen Sie im Zweifelsfall Nachbarn dazu. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie immer die Polizei unter dem Notruf 110!

