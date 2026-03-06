POL-ME: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - 2603035
Hilden (ots)
Am Donnerstag, 5. März 2026, wurde eine 81-jährige Hildenerin von zwei angeblichen Bankmitarbeitern betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 14 Uhr erhielt die 81-Jährige den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Er gab vor, aufgrund von Falschgeld im Umlauf die Seriennummern des Bargelds der Frau überprüfen zu müssen. Die Seniorin nannte ihm die Nummern, worauf der angebliche Bankmitarbeiter ankündigte, ein weiterer Mitarbeiter würde das angeblich gefälschte Bargeld bei ihr abholen und sicherstellen.
Kurz darauf nahm ein Mann an der Haustür der Hildenerin einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie die Bankkarte in Empfang. Er wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,80 Meter groß - sportliche Statur - ausländisches Erscheinungsbild - sprach gebrochen Deutsch - trug eine Basecap
Die Polizei fragt:
Wer hat am Donnerstag im Bereich der Ellerstraße / Heerstraße in Hilden Verdächtiges beobachtet oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützen? Diese nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.
Die Polizei rät:
Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell