Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taschendiebstahl im Supermarkt

Greiz (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Greizer August-Bebel-Straße zu einer Diebstahlshandlung. Der 83-jährigen Geschädigten wurde, während sie ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt lies, ihre Geldbörse aus dieser entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld auch ihr Personalausweis und die EC-Karte. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es aktuell nicht. Die Greizer Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0020254/2026 zu melden. Tel.: 03661/6210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell