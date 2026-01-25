Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hoher Sachschaden nach Brand bei Forstarbeiten

Meuselwitz (ots)

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 14:15 Uhr kam es im Bereich der Luckaer Straße in einem Waldgebiet zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes an einer Forstmaschine. Der Grund hierfür war offenbar ein technischer Defekt an diesem Arbeitsgerät. Neben den Feuerwehren Meuselwitz sowie Starkenberg waren medizinische Rettungskräfte und die Polizei vor Ort. Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Auf Grund des Einsatzes kam es auf der Luckaer Straße bis etwa 16:45 Uhr zu Verkehrseinschränkungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell