LPI-G: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs
Altenburg (ots)
Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 00:40 Uhr führten Polizeibeamte im Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit zwei E-Scooter-Fahrern eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die 38-jährige Frau und der 32-jährige Mann ihre Fahrzeuge unter Einfluss von Crystal führten. Außerdem waren beide E-Scooter nicht versichert. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurden bei den zwei Fahrzeugführern jeweils Blutentnahmen durchgeführt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.
