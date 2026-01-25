PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Cannabiseinfluss

Nobitz, Lehndorf (ots)

Am Samstag, 24.01.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 15:55 Uhr in Lehndorf in der Straße Neue Welt einen 20-jährigen VW-Fahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand der Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

