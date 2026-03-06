Polizei Mettmann

POL-ME: 85-jähriger Senior von falschem Handwerker bestohlen - 2603040

Velbert (ots)

Am Donnerstag, 5. März 2026, stahl in Velbert ein falscher Handwerker aus der Wohnung eines 85-jährigen Seniors eine Münzsammlung. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Zwischen 10 und 15 Uhr Uhr klingelte es an der Wohnungstür des 85-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße in Höhe der Kleestraße. Ein Mann gab vor, dass es in dem Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er die Wohnung kontrollieren müsse. Er betrat die Wohnung, lenkte den Velberter ab und ging nach kurzer Zeit wieder.

Erst einen Tag später fiel dem Betreuer des Seniors auf, dass eine wertvolle Münzsammlung aus Silbermünzen gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei.

Der Senior beschreibt den Täter als:

- ungefähr 1,70 Meter groß - 45 bis 55 Jahre alt - mit schwarzen Haaren - sprach akzentfreies Deutsch - trug einen Mantel

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Friedrichstraße in Höhe der Kleestraße in Velbert beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

