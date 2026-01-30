Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (28.01.2026), 20 Uhr, und Donnerstag (29.01.2026), 7 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in einem Baumarkt in der Industriestraße ein und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell