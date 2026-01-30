PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto fährt gegen Ampel

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026), gegen 15:45 Uhr, wollte ein 87-jähriger Autofahrer von der Raschigstraße auf die K 4 abbiegen. Er kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Ampelmast. Der Autofahrer erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

