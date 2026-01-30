POL-PPRP: Auto fährt gegen Ampel

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (29.01.2026, gegen 16:45 Uhr) kam eine 82-jährige Autofahrerin in der Schwanthalerallee von der Straße ab und fuhr gegen eine Mauer. Die Frau war bei der Unfallaufnahme nicht ansprechbar. Aufgrund von Zeugenaussagen, dürfte die Frau aufgrund einer medizinischen Ursache verunfallt sein. Die 82-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den ...

