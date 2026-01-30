POL-PPRP: Auto fährt gegen Ampel
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstag (29.01.2026), gegen 15:45 Uhr, wollte ein 87-jähriger Autofahrer von der Raschigstraße auf die K 4 abbiegen. Er kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Ampelmast. Der Autofahrer erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.
