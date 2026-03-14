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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ältere Dame von Haushaltshilfe bestohlen

Einbeck (ots)

Dassel, OT Hilwartshausen; (Kr.) 01.11.2025 - 28.01.2026

Im Sommer 2025 suchte eine 74jährige Dame aus Hilwartshausen per Annonce eine Haushaltshilfe. Daraufhin hatte sich eine 47jährige Frau mit griechischer Staatsbürgerschaft bei ihr gemeldet. Unter dem Vorwand, durch einen Brand obdachlos geworden zu sein, wurde sie von der Frau eingestellt und gleichzeitig bei dieser im Wohnhaus aufgenommen. Während einer längeren Ortsabwesenheit der Hausbesitzerin nutzte die eingestellte Haushaltshilfe dann aber die Gelegenheit, um das gesamte Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Hierbei entwendete sie 1.000,- Euro Bargeld, diverse Handtaschen und weitere Utensilien der Dame. Anschließend verließ sie das Haus unbekannten Aufenthalts. Die Hausbesitzerin bemerkte bei ihrer Rückkehr den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese leitete gegen die bereits polizeilich bekannte Frau ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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