POL-NOM: Fahrzeugkontrolle deck Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit auf

Kalefeld OT Echte, Wiesenweg / Pendlerparkplatz, Donnerstag, 12.03.2026, 20.00 Uhr

Am Donnerstag gegen 20.00 Uhr führte die Polizei Bad Gandersheim eine Kontrolle eines Autos auf dem Pendlerparkplatz in Echte durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten und die Kennzeichen nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der 43-jährige Mann aus Genthin (Sachsen-Anhalt) gab an, dass er die Kennzeichen von einer Person erhalten habe. Angaben zur Person machte er nicht.

Aufgrund des Sachverhalts wurden gegen den Mann mehrere Strafverfahren (Diebstahl, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen KraftStG / Abgabenordnung sowie Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz) eingeleitet.

Bei der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von THC und Amphetamin stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv und der Mann gab regelmäßigen Konsum zu. Hier wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

