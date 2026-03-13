PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugkontrolle deck Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit auf

Northeim (ots)

Kalefeld OT Echte, Wiesenweg / Pendlerparkplatz, Donnerstag, 12.03.2026, 20.00 Uhr

ECHTE (Wol)

Am Donnerstag gegen 20.00 Uhr führte die Polizei Bad Gandersheim eine Kontrolle eines Autos auf dem Pendlerparkplatz in Echte durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten und die Kennzeichen nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der 43-jährige Mann aus Genthin (Sachsen-Anhalt) gab an, dass er die Kennzeichen von einer Person erhalten habe. Angaben zur Person machte er nicht.

Aufgrund des Sachverhalts wurden gegen den Mann mehrere Strafverfahren (Diebstahl, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen KraftStG / Abgabenordnung sowie Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz) eingeleitet.

Bei der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von THC und Amphetamin stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv und der Mann gab regelmäßigen Konsum zu. Hier wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 11:15

    POL-NOM: Körperverletzung nach Streit auf der Autobahn

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Lütgenrode, Parkplatz eines Schnellrestaurants, Donnerstag, 12.03.2026, 18.00 Uhr LÜTGENRODE (Wol) Am Donnerstag gegen 18.05 Uhr wurde die Polizei Northeim über eine stattgefundene Körperverletzung informiert. Das 36-jährige Opfer befuhr nach seinen Aussagen die A7, wobei es zu einem "Streit" auf der Autobahn mit einem anderen Autofahrer kam. Einen Grund konnte der 36-Jährige ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:44

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

    Northeim (ots) - Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 11.03.2026, 07.25 - 07.35 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch zwischen 07.25 - 07.35 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Graf-Otto-Straße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte war für ca. 10 Minuten einkaufen und bemerkte bei der Rückkehr Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:40

    POL-NOM: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

    Northeim (ots) - Northeim OT Sudheim, Kreisstraße 414 zw. Levershausen und Sudheim, Donenrstag, 12.03.2026, 17.30 Uhr SUDHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr eine 84-jährige Göttingerin die Kreisstraße 414 aus Levershausen in Richtung Sudheim und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Baum. Die Göttingerin musste durch die Feuerwehr aus dem Auto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren