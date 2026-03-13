PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Kreisstraße 414 zw. Levershausen und Sudheim, Donenrstag, 12.03.2026, 17.30 Uhr

SUDHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr eine 84-jährige Göttingerin die Kreisstraße 414 aus Levershausen in Richtung Sudheim und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Baum. Die Göttingerin musste durch die Feuerwehr aus dem Auto geholt werden.

Die 84-Jähirge gab an aufgrund der tief stehenden Sonne den Straßenverlauf nicht gesehen zu haben. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

