Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Papierstapel geriet in Brand

Northeim (ots)

Northeim, Pommernstraße, Freitag, 13.03.2026, 00.03 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Freitag um 00.03 Uhr wurde über die Feuerwehrleitstelle ein Brand in einem Wohnhaus in der Pommernstraße in Northeim gemeldet. Ein 64-jähriger Bewohner bemerkte den Brandgeruch und entfernte sich mit zwei weiteren Personen (eine 63-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann) aus dem Wohnhaus. Alle drei Personen blieben unverletzt.

Im Haus kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Papierstapels. Dadurch geriet die Einrichtung des Abstellraums ebenfalls in Brand. Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Personen kamen bei Verwandten und Freunden unter.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell