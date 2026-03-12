PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck - Kreiensen: Am Mittwochabend, den 11.03.2026, wurde durch die Polizei Bad Gandersheim eine Person festgestellt, die mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) unterwegs gewesen ist, bei dem ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Die gültige Versicherung bestand somit nicht. Aus diesem Grund wurde dem Führer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

