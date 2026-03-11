Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße / Göttinger Straße, Dienstag, 10.03.2026, 14.50 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Dienstag gegen 14.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Ebergötzen die Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg und bog nach links auf die Lauenförder Straße ein. Dort musste der 61-Jährige am Fußgängerüberweg verkehrsbedingt warten. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Sonnenstein (Thüringen) übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den Motorradfahrer auf. Durch den Zusammenstoß stützte der 61-Jährige und verletzte sich dabei leicht.

Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Es kam zu einem geschätzten Sachschaden an den Fahrzeugen von 4.000 Euro.

