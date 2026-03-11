Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Einbeck (ots)

- 37547 Einbeck, L 572, Di. 10.03.2026, 13:15 Uhr

Einbeck (pfa)

Gestern ereignete sich auf der L 572 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Die 20- jährige, in Uslar wohnende Fahrzeugführerin, befuhr mit ihrem Pkw (Nissan Mirca) die L 572 in Richtung Northeim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung dem Krankenhaus Northeim zugeführt.

Der 33- jährige Beifahrer blieb unverletzt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell