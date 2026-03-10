POL-NOM: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Versicherung auf E-Scooter
Bad Gandersheim (ots)
37574 Einbeck/ Kreiensen - Am Plan.
am 10.03.2026, gegen 15:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim einen 20-Jährigen aus dem Bereich Göttingen mit seinem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Weiterhin konnte keine Versicherungsbescheinigung für den mitgeführten E-Scooter vorgelegt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (ber)
