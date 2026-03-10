Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am abgestellten Pkw an der B 445/AS Echte - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Kalefeld, B 445 Höhe AS Echte, Zeit: 09.03.2026, 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr. An der B 445 auf Höhe der Anschlussstelle Echte wurde seit dem 27.02.2026 ein Pkw am Fahrbahnrand abgestellt. Dieser ist den Behörden bereits bekannt. Am Montag im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe des Pkw auf unbekannte Weise beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder einem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell