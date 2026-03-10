Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Container aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck/Erzhausen, Freitag, 06.03.2026, 12:00 Uhr - Montag 09.03.2026, 06:00 Uhr

ERZHAUSEN (lat) - In der Zeit von Freitag, 06.03.2026, 12:00 Uhr - Montag 09.03.2026, 06:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Baustellen im Bereich rund um die Ortschaft Erzhausen. In den Baustellen wurden einige Container aufgebrochen und andere wurden versucht aufzubrechen. Zu einem Entwendungsschaden ist es nicht gekommen. Durch die verursachten Beschädigungen entsteht ein Sachschaden von insgesamt 150,-.

Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell