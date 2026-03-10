PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verstöße im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche festgestellt

Northeim (ots)

Northeim, Montag, 09.03.2026

NORTHEIM (Wol)

Der erste Verstoß am gestrigen Montag wurde gegen 10.35 Uhr auf der Hillerser Straße in Northeim festgestellt. Dabei fuhr ein 81-jähriger Moringer mit einem 25 km/h-Fahrzeug über eine längere Strecke schneller als 40 km/h. Da der 81-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, stellte dies das Fahren ohne Fahrerlaubnis dar.

Insgesamt konnten drei E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt werden. Allen drei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Gegen 19.20 Uhr wurde ein 26-jähriger Pedelec-Fahrer aus Northeim auf der Güterbahnhofstraße kontrolliert. Dabei konnten Betäubungsmittel (Restanhaftungen von Amphetamin in einer Dose & bisher unbekannte Pillen) und Konsumutensilien festgestellt werden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

Das könnte Sie auch interessieren