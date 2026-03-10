Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Geldbörse

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Wilhelmstraße, OT Kreiensen, Mo. 09.03.2026, 09:30 - 10:30 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Vormittag kam es in der Wilhelmstraße in Kreiensen zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 85-jährige, in Kreiensen wohnende, Geschädigte legte nach einem Einkauf ihre Geldbörse in den Kofferraum und verschloss diesen. Kurz bevor sie die Heimfahrt antreten wollte bemerkte sie, ein lautes Geräusch am Kofferraum, jedoch konnte sie keine Besonderheiten am Fahrzeug feststellen und trat die Heimfahrt an. Beim Ausladen des Fahrzeugs bemerkte sie den Diebstahl der Geldbörse aus ihrem Kofferraum.

Die Schadenshöhe befindet sich im mittleren zweistelligen Bereich.

Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell