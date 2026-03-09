Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Kabeltrommeln gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Angerstraße, Donnerstag, 15.01.2026 bis Sonntag, 01.03.2026

NORTHEIM (Wol)

Am heutigen Montag wurde bei der Polizei Northeim angezeigt, dass im Zeitraum von Donnerstag, dem 15.01.2026 bis Sonntag, dem 01.03.2026 von einer Baustelle in der Angerstraße (zwischen Höckelheim und Hillerse) hinter dem dortigen Bahnübergang zwei Kabeltrommeln gestohlen wurden.

Die Kabeltrommeln mit jeweils 500 m Signalkabel haben einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

