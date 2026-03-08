PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots)

K 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde, Sonnabend, 07.03.2026, 21.26 Uhr

WIENSEN (st) - Hase quert Straße

Ein 30-Jähriger Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Pkw die K 449 aus Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen als plötzlich ein Hase die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier wurde durch den Aufprall verletzt und verendete vor Ort. Am Pkw entstand Gesamtschaden von ca. 2000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

