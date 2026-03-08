POL-NOM: Wildunfall
Uslar (ots)
K 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde, Sonnabend, 07.03.2026, 21.26 Uhr
WIENSEN (st) - Hase quert Straße
Ein 30-Jähriger Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Pkw die K 449 aus Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen als plötzlich ein Hase die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier wurde durch den Aufprall verletzt und verendete vor Ort. Am Pkw entstand Gesamtschaden von ca. 2000,00 Euro.
