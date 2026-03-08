POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots) - Uslar, Kreuzungsbereich Isertor/ Eschershäuser Straße, Sonnabend, 07.03.2026, 14.00 Uhr USLAR (st) - Verkehrsunfall Eine 87 - Jährige Fahrzeugführerin aus einem Uslarer Ortsteil befährt mit ihrem Pkw die Eschershäuser Straße in Richtung Kreuzung Isertor/ Wolfhagen. Trotz Rotlicht beschleunigt sie den Pkw und fährt über die Gegenspur unmittelbar in den Kreuzungsbereich. Dabei kommt es zum ...

mehr